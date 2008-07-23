Матч завершен
Сатурн
Раменское
4:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
23 июля 2008, 18:00 МСК
23.07.2008, 18:00 МСК
среда
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы