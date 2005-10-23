Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
23 окт. 2005, 17:00 МСК
23.10.2005, 17:00 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы