Матч завершен
Сатурн
Раменское
0:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
13 июля 2004, 23:00 МСК
13.07.2004, 23:00 МСК
вторник
Составы