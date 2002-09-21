Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:3
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
20 сент. 2002, 23:00 МСК
20.09.2002, 23:00 МСК
пятница
Составы