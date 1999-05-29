Матч завершен
Сатурн
Раменское
0:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
28 мая 1999, 23:00 МСК
28.05.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы