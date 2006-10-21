Матч завершен
Сатурн
Раменское
0:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
20 окт. 2006, 23:00 МСК
20.10.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы