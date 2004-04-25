Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
24 апр. 2004, 23:00 МСК
24.04.2004, 23:00 МСК
суббота
Составы