Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
4 авг. 2000, 23:00 МСК
4.08.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы