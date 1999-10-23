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РПЛ
Сатурн VS Ростов
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Сатурн - Ростов: 22 октября 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:1
Сатурн - Ростов: 22 октября 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
22 окт. 1999, 23:00 МСК
22.10.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
18:30
Сатурн
0 : 2
Ростов
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
18:30
Сатурн
0
Ростов
2
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
Ростов
1 : 0
Сатурн
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
Ростов
1
Сатурн
0
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
16:15
Ростов
1 : 2
Сатурн
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
16:15
Ростов
1
Сатурн
2
18.07.2009
18 июля 2009
сб
19:30
Сатурн
4 : 0
Ростов
18.07.2009
18 июля 2009
сб
19:30
Сатурн
4
Ростов
0
21.10.2007
21 окт. 2007
вс
16:15
Ростов
1 : 3
Сатурн
21.10.2007
21 окт. 2007
вс
16:15
Ростов
1
Сатурн
3
16.06.2007
16 июня 2007
сб
16:00
Сатурн
1 : 0
Ростов
16.06.2007
16 июня 2007
сб
16:00
Сатурн
1
Ростов
0
20.10.2006
20 окт. 2006
пт
23:00
Сатурн
0 : 0
Ростов
20.10.2006
20 окт. 2006
пт
23:00
Сатурн
0
Ростов
0
05.05.2006
05 мая 2006
пт
23:00
Ростов
0 : 2
Сатурн
05.05.2006
05 мая 2006
пт
23:00
Ростов
0
Сатурн
2
30.07.2005
30 июля 2005
сб
18:00
Ростов
0 : 0
Сатурн
30.07.2005
30 июля 2005
сб
18:00
Ростов
0
Сатурн
0
03.04.2005
03 апр. 2005
вс
17:00
Сатурн
2 : 0
Ростов
03.04.2005
03 апр. 2005
вс
17:00
Сатурн
2
Ростов
0
18.09.2004
18 сент. 2004
сб
23:00
Ростов
1 : 2
Сатурн
18.09.2004
18 сент. 2004
сб
23:00
Ростов
1
Сатурн
2
24.04.2004
24 апр. 2004
сб
23:00
Сатурн
2 : 0
Ростов
24.04.2004
24 апр. 2004
сб
23:00
Сатурн
2
Ростов
0
08.08.2003
08 авг. 2003
пт
23:00
Сатурн
2 : 1
Ростов
08.08.2003
08 авг. 2003
пт
23:00
Сатурн
2
Ростов
1
16.05.2003
16 мая 2003
пт
23:00
Ростов
1 : 2
Сатурн
16.05.2003
16 мая 2003
пт
23:00
Ростов
1
Сатурн
2
27.09.2002
27 сент. 2002
пт
23:00
Ростов
2 : 1
Сатурн
27.09.2002
27 сент. 2002
пт
23:00
Ростов
2
Сатурн
1
12.03.2002
12 марта 2002
вт
-:-
Сатурн
2 : 0
Ростов
12.03.2002
12 марта 2002
вт
-:-
Сатурн
2
Ростов
0
24.08.2001
24 авг. 2001
пт
23:00
Ростов
1 : 4
Сатурн
24.08.2001
24 авг. 2001
пт
23:00
Ростов
1
Сатурн
4
11.05.2001
11 мая 2001
пт
23:00
Сатурн
0 : 1
Ростов
11.05.2001
11 мая 2001
пт
23:00
Сатурн
0
Ростов
1
04.08.2000
04 авг. 2000
пт
23:00
Сатурн
2 : 2
Ростов
04.08.2000
04 авг. 2000
пт
23:00
Сатурн
2
Ростов
2
29.04.2000
29 апр. 2000
сб
23:00
Ростов
2 : 0
Сатурн
29.04.2000
29 апр. 2000
сб
23:00
Ростов
2
Сатурн
0
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