Сатурн - Ростов: 22 октября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:1

Сатурн - Ростов: 22 октября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
22 окт. 1999, 23:00 МСК
22.10.1999, 23:00 МСК
пятница
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

14.08.2010 14 авг. 2010 сб 18:30
Сатурн
0 : 2
Ростов
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 18:30
Сатурн
0
Ростов
2
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
Ростов
1 : 0
Сатурн
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
Ростов
1
Сатурн
0
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 16:15
Ростов
1 : 2
Сатурн
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 16:15
Ростов
1
Сатурн
2
18.07.2009 18 июля 2009 сб 19:30
Сатурн
4 : 0
Ростов
18.07.2009 18 июля 2009 сб 19:30
Сатурн
4
Ростов
0
21.10.2007 21 окт. 2007 вс 16:15
Ростов
1 : 3
Сатурн
21.10.2007 21 окт. 2007 вс 16:15
Ростов
1
Сатурн
3
16.06.2007 16 июня 2007 сб 16:00
Сатурн
1 : 0
Ростов
16.06.2007 16 июня 2007 сб 16:00
Сатурн
1
Ростов
0
20.10.2006 20 окт. 2006 пт 23:00
Сатурн
0 : 0
Ростов
20.10.2006 20 окт. 2006 пт 23:00
Сатурн
0
Ростов
0
05.05.2006 05 мая 2006 пт 23:00
Ростов
0 : 2
Сатурн
05.05.2006 05 мая 2006 пт 23:00
Ростов
0
Сатурн
2
30.07.2005 30 июля 2005 сб 18:00
Ростов
0 : 0
Сатурн
30.07.2005 30 июля 2005 сб 18:00
Ростов
0
Сатурн
0
03.04.2005 03 апр. 2005 вс 17:00
Сатурн
2 : 0
Ростов
03.04.2005 03 апр. 2005 вс 17:00
Сатурн
2
Ростов
0
18.09.2004 18 сент. 2004 сб 23:00
Ростов
1 : 2
Сатурн
18.09.2004 18 сент. 2004 сб 23:00
Ростов
1
Сатурн
2
24.04.2004 24 апр. 2004 сб 23:00
Сатурн
2 : 0
Ростов
24.04.2004 24 апр. 2004 сб 23:00
Сатурн
2
Ростов
0
08.08.2003 08 авг. 2003 пт 23:00
Сатурн
2 : 1
Ростов
08.08.2003 08 авг. 2003 пт 23:00
Сатурн
2
Ростов
1
16.05.2003 16 мая 2003 пт 23:00
Ростов
1 : 2
Сатурн
16.05.2003 16 мая 2003 пт 23:00
Ростов
1
Сатурн
2
27.09.2002 27 сент. 2002 пт 23:00
Ростов
2 : 1
Сатурн
27.09.2002 27 сент. 2002 пт 23:00
Ростов
2
Сатурн
1
12.03.2002 12 марта 2002 вт -:-
Сатурн
2 : 0
Ростов
12.03.2002 12 марта 2002 вт -:-
Сатурн
2
Ростов
0
24.08.2001 24 авг. 2001 пт 23:00
Ростов
1 : 4
Сатурн
24.08.2001 24 авг. 2001 пт 23:00
Ростов
1
Сатурн
4
11.05.2001 11 мая 2001 пт 23:00
Сатурн
0 : 1
Ростов
11.05.2001 11 мая 2001 пт 23:00
Сатурн
0
Ростов
1
04.08.2000 04 авг. 2000 пт 23:00
Сатурн
2 : 2
Ростов
04.08.2000 04 авг. 2000 пт 23:00
Сатурн
2
Ростов
2
29.04.2000 29 апр. 2000 сб 23:00
Ростов
2 : 0
Сатурн
29.04.2000 29 апр. 2000 сб 23:00
Ростов
2
Сатурн
0

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ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
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🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
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06 марта, 19:34
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
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27 февраля, 17:45
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