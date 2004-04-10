Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
9 апр. 2004, 23:00 МСК
9.04.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы