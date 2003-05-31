Матч завершен
Сатурн
Раменское
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
30 мая 2003, 23:00 МСК
30.05.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы