Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
16 мая 2000, 23:00 МСК
16.05.2000, 23:00 МСК
вторник
Составы