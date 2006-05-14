Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
13 мая 2006, 23:00 МСК
13.05.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы