Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
23 июня 2001, 23:00 МСК
23.06.2001, 23:00 МСК
суббота
Составы