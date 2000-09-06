Матч завершен
Сатурн
Раменское
0:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
5 сент. 2000, 23:00 МСК
5.09.2000, 23:00 МСК
вторник
Составы