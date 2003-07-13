Матч завершен
Сатурн
Раменское
0:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
12 июля 2003, 23:00 МСК
12.07.2003, 23:00 МСК
суббота
Составы