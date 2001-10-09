Матч завершен
Сатурн
Раменское
6:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
8 окт. 2001, 23:00 МСК
8.10.2001, 23:00 МСК
понедельник
Составы