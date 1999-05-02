Матч завершен
Сатурн
Раменское
3:3
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
1 мая 1999, 23:00 МСК
1.05.1999, 23:00 МСК
суббота
Составы