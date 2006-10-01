Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
30 сент. 2006, 23:00 МСК
30.09.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы