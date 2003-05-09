Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
8 мая 2003, 23:00 МСК
8.05.2003, 23:00 МСК
четверг
Составы