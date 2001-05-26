Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
25 мая 2001, 23:00 МСК
25.05.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы