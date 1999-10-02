Сатурн - ЦСКА: 01 октября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:3

Сатурн - ЦСКА: 01 октября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
1 окт. 1999, 23:00 МСК
1.10.1999, 23:00 МСК
пятница
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
42
Щенников
Георгий Щенников
5
Васин
Виктор Васин
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
8
Влашич
Никола Влашич
9
Чалов
Федор Чалов
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
27
Гогуа
Седрик Гогуа
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
89
Кучаев
Константин Кучаев
-
49
Бийол
Яка Бийол
-
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-

События

Матч окончен 2:3

Прошлые матчи

31.10.2010 31 окт. 2010 вс 18:30
Сатурн
1 : 1
ЦСКА
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 18:30
Сатурн
1
ЦСКА
1
10.07.2010 10 июля 2010 сб 15:00
ЦСКА
1 : 1
Сатурн
10.07.2010 10 июля 2010 сб 15:00
ЦСКА
1
Сатурн
1
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 14:00
ЦСКА
3 : 0
Сатурн
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 14:00
ЦСКА
3
Сатурн
0
15.03.2009 15 марта 2009 вс 16:30
Сатурн
0 : 3
ЦСКА
15.03.2009 15 марта 2009 вс 16:30
Сатурн
0
ЦСКА
3
10.08.2008 10 авг. 2008 вс 14:00
Сатурн
0 : 4
ЦСКА
10.08.2008 10 авг. 2008 вс 14:00
Сатурн
0
ЦСКА
4
30.03.2008 30 марта 2008 вс 15:00
ЦСКА
1 : 0
Сатурн
30.03.2008 30 марта 2008 вс 15:00
ЦСКА
1
Сатурн
0
18.08.2007 18 авг. 2007 сб 13:00
Сатурн
2 : 2
ЦСКА
18.08.2007 18 авг. 2007 сб 13:00
Сатурн
2
ЦСКА
2
29.04.2007 29 апр. 2007 вс 13:00
ЦСКА
3 : 1
Сатурн
29.04.2007 29 апр. 2007 вс 13:00
ЦСКА
3
Сатурн
1
30.09.2006 30 сент. 2006 сб 23:00
Сатурн
2 : 2
ЦСКА
30.09.2006 30 сент. 2006 сб 23:00
Сатурн
2
ЦСКА
2
21.04.2006 21 апр. 2006 пт 23:00
ЦСКА
1 : 0
Сатурн
21.04.2006 21 апр. 2006 пт 23:00
ЦСКА
1
Сатурн
0
18.09.2005 18 сент. 2005 вс 17:00
Сатурн
0 : 1
ЦСКА
18.09.2005 18 сент. 2005 вс 17:00
Сатурн
0
ЦСКА
1
15.06.2005 15 июня 2005 ср 18:00
ЦСКА
1 : 0
Сатурн
15.06.2005 15 июня 2005 ср 18:00
ЦСКА
1
Сатурн
0
28.08.2004 28 авг. 2004 сб 23:00
Сатурн
0 : 1
ЦСКА
28.08.2004 28 авг. 2004 сб 23:00
Сатурн
0
ЦСКА
1
08.05.2004 08 мая 2004 сб 23:00
ЦСКА
2 : 0
Сатурн
08.05.2004 08 мая 2004 сб 23:00
ЦСКА
2
Сатурн
0
30.08.2003 30 авг. 2003 сб 23:00
ЦСКА
1 : 1
Сатурн
30.08.2003 30 авг. 2003 сб 23:00
ЦСКА
1
Сатурн
1
08.05.2003 08 мая 2003 чт 23:00
Сатурн
2 : 2
ЦСКА
08.05.2003 08 мая 2003 чт 23:00
Сатурн
2
ЦСКА
2
17.11.2002 17 нояб. 2002 вс -:-
Сатурн
0 : 3
ЦСКА
17.11.2002 17 нояб. 2002 вс -:-
Сатурн
0
ЦСКА
3
12.04.2002 12 апр. 2002 пт 23:00
ЦСКА
2 : 3
Сатурн
12.04.2002 12 апр. 2002 пт 23:00
ЦСКА
2
Сатурн
3
21.09.2001 21 сент. 2001 пт 23:00
ЦСКА
0 : 0
Сатурн
21.09.2001 21 сент. 2001 пт 23:00
ЦСКА
0
Сатурн
0
25.05.2001 25 мая 2001 пт 23:00
Сатурн
1 : 1
ЦСКА
25.05.2001 25 мая 2001 пт 23:00
Сатурн
1
ЦСКА
1

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