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РПЛ
Сатурн VS ЦСКА
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Сатурн - ЦСКА: 01 октября 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:3
Сатурн - ЦСКА: 01 октября 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
1 окт. 1999, 23:00 МСК
1.10.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
42
Щенников
Георгий Щенников
5
Васин
Виктор Васин
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
8
Влашич
Никола Влашич
9
Чалов
Федор Чалов
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
27
Гогуа
Седрик Гогуа
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
89
Кучаев
Константин Кучаев
-
49
Бийол
Яка Бийол
-
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
События
Матч окончен 2:3
Прошлые матчи
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
18:30
Сатурн
1 : 1
ЦСКА
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
18:30
Сатурн
1
ЦСКА
1
10.07.2010
10 июля 2010
сб
15:00
ЦСКА
1 : 1
Сатурн
10.07.2010
10 июля 2010
сб
15:00
ЦСКА
1
Сатурн
1
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
ЦСКА
3 : 0
Сатурн
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
ЦСКА
3
Сатурн
0
15.03.2009
15 марта 2009
вс
16:30
Сатурн
0 : 3
ЦСКА
15.03.2009
15 марта 2009
вс
16:30
Сатурн
0
ЦСКА
3
10.08.2008
10 авг. 2008
вс
14:00
Сатурн
0 : 4
ЦСКА
10.08.2008
10 авг. 2008
вс
14:00
Сатурн
0
ЦСКА
4
30.03.2008
30 марта 2008
вс
15:00
ЦСКА
1 : 0
Сатурн
30.03.2008
30 марта 2008
вс
15:00
ЦСКА
1
Сатурн
0
18.08.2007
18 авг. 2007
сб
13:00
Сатурн
2 : 2
ЦСКА
18.08.2007
18 авг. 2007
сб
13:00
Сатурн
2
ЦСКА
2
29.04.2007
29 апр. 2007
вс
13:00
ЦСКА
3 : 1
Сатурн
29.04.2007
29 апр. 2007
вс
13:00
ЦСКА
3
Сатурн
1
30.09.2006
30 сент. 2006
сб
23:00
Сатурн
2 : 2
ЦСКА
30.09.2006
30 сент. 2006
сб
23:00
Сатурн
2
ЦСКА
2
21.04.2006
21 апр. 2006
пт
23:00
ЦСКА
1 : 0
Сатурн
21.04.2006
21 апр. 2006
пт
23:00
ЦСКА
1
Сатурн
0
18.09.2005
18 сент. 2005
вс
17:00
Сатурн
0 : 1
ЦСКА
18.09.2005
18 сент. 2005
вс
17:00
Сатурн
0
ЦСКА
1
15.06.2005
15 июня 2005
ср
18:00
ЦСКА
1 : 0
Сатурн
15.06.2005
15 июня 2005
ср
18:00
ЦСКА
1
Сатурн
0
28.08.2004
28 авг. 2004
сб
23:00
Сатурн
0 : 1
ЦСКА
28.08.2004
28 авг. 2004
сб
23:00
Сатурн
0
ЦСКА
1
08.05.2004
08 мая 2004
сб
23:00
ЦСКА
2 : 0
Сатурн
08.05.2004
08 мая 2004
сб
23:00
ЦСКА
2
Сатурн
0
30.08.2003
30 авг. 2003
сб
23:00
ЦСКА
1 : 1
Сатурн
30.08.2003
30 авг. 2003
сб
23:00
ЦСКА
1
Сатурн
1
08.05.2003
08 мая 2003
чт
23:00
Сатурн
2 : 2
ЦСКА
08.05.2003
08 мая 2003
чт
23:00
Сатурн
2
ЦСКА
2
17.11.2002
17 нояб. 2002
вс
-:-
Сатурн
0 : 3
ЦСКА
17.11.2002
17 нояб. 2002
вс
-:-
Сатурн
0
ЦСКА
3
12.04.2002
12 апр. 2002
пт
23:00
ЦСКА
2 : 3
Сатурн
12.04.2002
12 апр. 2002
пт
23:00
ЦСКА
2
Сатурн
3
21.09.2001
21 сент. 2001
пт
23:00
ЦСКА
0 : 0
Сатурн
21.09.2001
21 сент. 2001
пт
23:00
ЦСКА
0
Сатурн
0
25.05.2001
25 мая 2001
пт
23:00
Сатурн
1 : 1
ЦСКА
25.05.2001
25 мая 2001
пт
23:00
Сатурн
1
ЦСКА
1
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