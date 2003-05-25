Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
24 мая 2003, 23:00 МСК
24.05.2003, 23:00 МСК
суббота
Составы