Матч завершен
Сатурн
Раменское
4:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
3 авг. 2001, 23:00 МСК
3.08.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы