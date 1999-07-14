Матч завершен
Сатурн
Раменское
3:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
13 июля 1999, 23:00 МСК
13.07.1999, 23:00 МСК
вторник
Составы