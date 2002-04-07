Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
6 апр. 2002, 23:00 МСК
6.04.2002, 23:00 МСК
суббота
Составы