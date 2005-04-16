Матч завершен
Сатурн
Раменское
3:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
15 апр. 2005, 23:00 МСК
15.04.2005, 23:00 МСК
пятница
Составы