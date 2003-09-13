Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:2
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
12 сент. 2003, 23:00 МСК
12.09.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы