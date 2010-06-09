Матч завершен
Псков-747
Псков
1:0
Матч завершен
Волга
Тверь
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
9 июня 2010, 17:30 МСК
9.06.2010, 17:30 МСК
среда
Составы