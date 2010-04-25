Матч завершен
Псков-747
Псков
3:0
Матч завершен
ЦРФСО
Смоленск
Кубок России, 50 тур

Кубок России,

50 тур

Россия
24 апр. 2010, 23:00 МСК
24.04.2010, 23:00 МСК
суббота
Составы