Матч завершен
Псков-747
Псков
1:2
Матч завершен
Балтика
Калининград
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
2 сент. 2012, 16:00 МСК
2.09.2012, 16:00 МСК
воскресенье
Составы