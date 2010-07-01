Псков-747 - Балтика: 01 июля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Псков-747
Псков
1:1
( 5 : 3)

Псков-747 - Балтика: 01 июля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Балтика
Калининград
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
1 июля 2010, 17:30 МСК
1.07.2010, 17:30 МСК
четверг
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События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

02.09.2012 02 сент. 2012 вс 16:00
Псков-747
1 : 2
Балтика
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 16:00
Псков-747
1
Балтика
2
01.07.2010 01 июля 2010 чт 17:30
Псков-747
1(5) : 1(3)
Балтика
01.07.2010 01 июля 2010 чт 17:30
Псков-747
1(5)
Балтика
1(3)

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