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Кубок России
Псков-747 VS Балтика
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Псков-747 - Балтика: 01 июля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Псков-747
Псков
1:1
( 5 : 3)
Псков-747 - Балтика: 01 июля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Балтика
Калининград
Кубок России, 1/32 финала
Кубок России,
1/32 финала
Россия
1 июля 2010, 17:30 МСК
1.07.2010, 17:30 МСК
четверг
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Предварительный состав
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
16:00
Псков-747
1 : 2
Балтика
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
16:00
Псков-747
1
Балтика
2
01.07.2010
01 июля 2010
чт
17:30
Псков-747
1(5) : 1(3)
Балтика
01.07.2010
01 июля 2010
чт
17:30
Псков-747
1(5)
Балтика
1(3)
Новости
«Балтика» в соцсетях пошутила про отравление Навального. Клуб объясняет: просто хотели креативно представить нового игрока
1
#Балтика
10 сентября 2020, 20:25
1
Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба
#Балтика
16 июля 2020, 17:22
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля 2020, 17:49
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
27 декабря 2019, 13:43
Крики, мат, страдания. Так «Балтика» вылетела из ФНЛ
#Балтика
26 мая 2019, 12:40
#
Новости матча
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13
«Балтика» представила матч с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat, изобразив Семина в виде Лю Канга
04 сентября 2019, 17:25
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
08 июля 2019, 15:58
«Матрице» исполнилось 20 лет. Лучше всех это обыграли «Химки»
30 марта 2019, 21:25