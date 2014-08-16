Матч завершен
Дружба
Майкоп
0:1
Матч завершен
Астрахань
Астрахань
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
16 авг. 2014, 17:00 МСК
16.08.2014, 17:00 МСК
суббота
Составы