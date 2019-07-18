Матч завершен
Интер
Турку
2:0
прошлый матч 1 : 4
Матч завершен
Брондбю
Бреннбю
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 18:30 МСК
18.07.2019, 18:30 МСК
четверг
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