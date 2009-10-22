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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вентспилс
Вентспилс
Лайзанс 65
1:2
Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Велозу 6
Моутинью 85
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
22 окт. 2009, 22:05 МСК
22.10.2009, 22:05 МСК
четверг
Составы
Вентспилс
мин
0
Колинько
Александр Колинько
90
0
Михадюкc
Павелc Михадюкc
90
0
Ходель
Ронни Ходель
90
0
Дзамперини
Алессандро Дзамперини
90
0
Ндеки
Жан-Поль Ндеки
90
0
Космачев
Евгений Космачев
60
0
Цыгирлаш
Игорь Цыгирлаш
90
0
Чиркин
Григорий Чиркин
90
0
Лайзанс
Юрис Лайзанс
65'
65'
83
0
Бутрик
Андрей Бутрик
53
Запасные
0
Чесновский
Павел Чесновский
0
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
0
Астафьевс
Виталий Астафьевс
0
Жигарев
Юрий Жигарев
0
Соловьев
Александр Соловьев
0
Дедов
Александр Дедов
0
Вишняковс
Эдуард Вишняковс
Спортинг
мин
0
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
0
Грими
Леандро Грими
90
0
Тонел
Тонел
90
0
Абел
Абел
90
0
Вукчевич
Симон Вукчевич
63
0
Велозу
Мигель Велозу
6'
6'
90
0
Моутинью
Жоао Моутинью
85'
85'
90
0
Фернандес
Матиас Фернандес
88
0
Карришу
Даниэль Карришу
90
0
Лиедсон
Лиедсон
90
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
73
Запасные
0
Тьягу
Тьягу
0
Силва
Педро Силва
0
Перейринья
Бруну Перейринья
0
Маркес
Андре Маркес
0
Поштига
Элдер Поштига
0
Ангуло
Мигель Анхель Ангуло
0
Салейру
Карлос Салейру