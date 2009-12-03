Матч завершен
Вентспилс
Вентспилс
0:1
Матч завершен
Герта
Берлин
Раффаэл 12
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
3 дек. 2009, 23:05 МСК
3.12.2009, 23:05 МСК
четверг
Иштван Вад
Иштван Вад
Главный Судья
Составы
Вентспилс
мин
0
Колинько
Александр Колинько
90
0
Ходель
Ронни Ходель
90
0
Дзамперини
Алессандро Дзамперини
90
0
Ндеки
Жан-Поль Ндеки
90
0
Чиркин
Григорий Чиркин
90
0
Космачев
Евгений Космачев
90
0
Цыгирлаш
Игорь Цыгирлаш
90
0
Соловьев
Александр Соловьев
90
0
Лайзанс
Юрис Лайзанс
84
0
Мартинш
Жоау Мартинш
90
0
Вишняковс
Эдуард Вишняковс
56
Запасные
0
Чесновский
Павел Чесновский
0
Михадюкc
Павелc Михадюкc
0
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
0
Жигарев
Юрий Жигарев
0
Ругинс
Ритварс Ругинс
0
Бутрик
Андрей Бутрик
Герта
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Раджабали-Фарди
Шервин Раджабали-Фарди
90
0
фон Берген
Стив фон Берген
90
0
Янкер
Кристоф Янкер
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Нику
Максимилиан Нику
90
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Сисеро
Сисеро
90
0
Раффаэл
Раффаэл
12'
12'
90
0
Вихнярек
Артур Вихнярек
90
0
Рамос
Адриан Рамос
68
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Кака
Кака
0
Пейчинович
Неманья Пейчинович
0
Эберт
Патрик Эберт
0
Качар
Гойко Качар
0
Бигалке
Саша Бигалке
0
Домовчийски
Валерий Домовчийски