Матч завершен
Вентспилс
Вентспилс
3:0
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Дюделанж
Дюделанж
Лига чемпионов, Финал

Лига чемпионов,

Финал
15 июля 2009, 18:00 МСК
15.07.2009, 18:00 МСК
среда
Составы