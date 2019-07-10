Матч завершен
Шериф
Тирасполь
0:3
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Сабуртало
Тбилиси
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
10 июля 2019, 20:00 МСК
10.07.2019, 20:00 МСК
среда
Составы