Матч завершен
Шериф
Тирасполь
1:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Кукеси
Кукес
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
12 июля 2017, 20:00 МСК
12.07.2017, 20:00 МСК
среда
Составы