Матч завершен
Шериф
Тирасполь
1:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Интер
Турку
Лига чемпионов, Финал

Лига чемпионов,

Финал
21 июля 2009, 20:00 МСК
21.07.2009, 20:00 МСК
вторник
Составы