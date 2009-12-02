Матч завершен
Шериф
Тирасполь
Дьеду 83
1:1
Матч завершен
Стяуа
Бухарест
Тоха 87
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
2 дек. 2009, 21:00 МСК
2.12.2009, 21:00 МСК
среда
Томми Шервен
Томми Шервен
Главный Судья
Составы
Шериф
мин
0
Намашко
Станислав Намашко
90
0
Родригес
Луис Антонио Родригес
90
0
Волков
Владимир Волков
76
0
да Коста
Сержио да Коста
90
0
Тархнишвили
Важа Тархнишвили
90
0
Мамах
Абдул-Гафар Мамах
90
0
Балима
Вилфрид Балима
90
0
Арбанэш
Константин Арбанэш
90
0
Ерохин
Александр Ерохин
90
0
Руамба
Флорен Руамба
90
0
Джимми
Джимми
90
Запасные
0
Меленчук
Александр Меленчук
0
Бранкович
Владимир Бранкович
0
Карпович
Игорь Карпович
0
Кучук
Алексей Кучук
0
Корнеенков
Андрей Корнеенков
0
Суворов
Александр Суворов
0
Дьеду
Андре Дьеду
83'
Стяуа
мин
0
Сапата
Робинсон Сапата
90
0
Бациу
Еуген Бациу
90
0
Рада
Ионут Рада
90
0
Гионеа
Сорин Гионеа
90
0
Николицэ
Бэнел Николицэ
90
0
Тэнасе
Кристиан Тэнасе
65
0
Секели
Янош Секели
20
0
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
0
Тоха
Хуан Карлос Тоха
87'
87'
90
0
Сурду
Ромео Сурду
90
Запасные
0
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
0
Марин
Петре Марин
0
Нину
Эмиль Нину
0
Ионеску
Андрей Ионеску
0
Охирошил
Рэзван Охирошил
0
Морено
Дайро Морено
0
Капетанос
Пантелис Капетанос