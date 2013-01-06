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Кубок Франции
Шатору VS Бордо
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Шатору - Бордо: 06 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Шатору
Шатору
2:3
Шатору - Бордо: 06 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Бордо
Бордо
Кубок Франции, 1/32 финала
Кубок Франции,
1/32 финала
Франция
6 янв. 2013, 16:15 МСК
6.01.2013, 16:15 МСК
воскресенье
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События
Матч окончен 2:3
Прошлые матчи
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
16:15
Шатору
2 : 3
Бордо
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
16:15
Шатору
2
Бордо
3
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