Шатору - Бордо: 06 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Шатору
Шатору
2:3

Шатору - Бордо: 06 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Бордо
Бордо
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
6 янв. 2013, 16:15 МСК
6.01.2013, 16:15 МСК
воскресенье
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События

Матч окончен 2:3

Прошлые матчи

06.01.2013 06 янв. 2013 вс 16:15
Шатору
2 : 3
Бордо
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 16:15
Шатору
2
Бордо
3

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