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Лига 1
Ланс VS Клермон
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Ланс - Клермон: 20 марта 2022 смотреть онлайн
Ланс
Ланс
-:-
Ланс - Клермон: 20 марта 2022 смотреть онлайн
Клермон
Клермон-Ферранд
Лига 1, 29 тур
Лига 1,
29 тур
Франция
20 марта 2022, -:- МСК
20.03.2022, -:- МСК
воскресенье
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Ланс
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
21
Айдара
Массадио Айдара
24
Гради
Жонатан Гради
14
Медина
Факундо Медина
4
Баде
Луак Баде
11
Клосс
Жонатан Клосс
18
Каюзак
Янник Каюзак
28
Дукур
Шейк Дукур
8
Фофана
Секо Фофана
7
Сотока
Флориан Сотока
9
Ганаго
Игнатиус Ганаго
Запасные
1
Фариньес
Вуйлькер Фариньес
-
15
Фортеш
Стивен Фортеш
-
20
Траоре
Шейк Траоре
-
19
Бура
Исмаэль Бура
-
10
Какута
Гаэль Какута
-
25
Жан
Корентен Жан
-
29
Калимуэндо
Арно Калимуэндо
-
23
Банза
Симон Банза
-
22
Маурисио
Тони Маурисио
-
Главный тренер
Франк Эз