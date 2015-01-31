Матч завершен
Ланс
Ланс
1:1
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 23 тур

Лига 1,

23 тур

Франция
31 янв. 2015, 22:00 МСК
31.01.2015, 22:00 МСК
суббота
Составы