Кротоне - Фиорентина: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Кротоне
Кротоне
-:-

Кротоне - Фиорентина: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Фиорентина
Флоренция
Серия А, 38 тур

Серия А,

38 тур

Италия
23 мая 2021, -:- МСК
23.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
-
Джиджи
Коффи Джиджи
13
Луперто
Себастьяно Луперто
6
Магальян
Лисандро Магальян
69
Реца
Аркадиуш Реца
5
Големич
Владимир Големич
44
Петриччионе
Якопо Петриччионе
7
Уна
Адам Уна
17
Молина
Сальваторе Молина
32
Перейра
Педро Перейра
25
Сими
Сими
30
Мессьяс
Жуниор Мессьяс
Запасные
16
Феста
Марко Феста
-
22
Креспи
Джан Марко Креспи
-
3
Куомо
Джузеппе Куомо
-
33
Рисполи
Андреа Рисполи
-
21
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
-
77
Вулич
Милош Вулич
-
95
Энрике
Эдуардо Энрике
-
10
Бенали
Ахмад Бенали
-
20
Рохас
Луис Рохас
-
97
Ривьер
Эммануэль Ривьер
-
54
Ди Кармине
Самуэль Ди Кармине
-
Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
22
Касерес
Мартин Касерес
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
4
Миленкович
Никола Миленкович
2
Мартинес
Лукас Мартинес
7
Рибери
Франк Рибери
78
Пульгар
Эрик Пульгар
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
10
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
92
Эйссерик
Валентин Эйссерик
9
Влахович
Душан Влахович
Запасные
21
Розати
Антонио Розати
-
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
-
25
Малку
Кевин Малку
-
3
Бираги
Кристиано Бираги
-
27
Баррека
Антонио Баррека
-
15
Оливера
Максимильяно Оливера
-
23
Венути
Лоренцо Венути
-
6
Валеро
Борха Валеро
-
34
Амрабат
Софиан Амрабат
-
28
Монтиэль
Тофол Монтиэль
-
77
Кальехон
Хосе Кальехон
-
11
Куаме
Кристиан Куаме
-

Прошлые матчи

23.01.2021 23 янв. 2021 сб 22:45
Фиорентина
2 : 1
Кротоне
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 22:45
Фиорентина
2
Кротоне
1
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
Фиорентина
2 : 0
Кротоне
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
Фиорентина
2
Кротоне
0
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
Кротоне
2 : 1
Фиорентина
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
Кротоне
2
Фиорентина
1
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:00
Кротоне
0 : 1
Фиорентина
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:00
Кротоне
0
Фиорентина
1
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
Фиорентина
1 : 1
Кротоне
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
Фиорентина
1
Кротоне
1

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