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Серия А
Кротоне VS Фиорентина
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Кротоне - Фиорентина: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Кротоне
Кротоне
-:-
Кротоне - Фиорентина: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
23 мая 2021, -:- МСК
23.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
-
Джиджи
Коффи Джиджи
13
Луперто
Себастьяно Луперто
6
Магальян
Лисандро Магальян
69
Реца
Аркадиуш Реца
5
Големич
Владимир Големич
44
Петриччионе
Якопо Петриччионе
7
Уна
Адам Уна
17
Молина
Сальваторе Молина
32
Перейра
Педро Перейра
25
Сими
Сими
30
Мессьяс
Жуниор Мессьяс
Запасные
16
Феста
Марко Феста
-
22
Креспи
Джан Марко Креспи
-
3
Куомо
Джузеппе Куомо
-
33
Рисполи
Андреа Рисполи
-
21
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
-
77
Вулич
Милош Вулич
-
95
Энрике
Эдуардо Энрике
-
10
Бенали
Ахмад Бенали
-
20
Рохас
Луис Рохас
-
97
Ривьер
Эммануэль Ривьер
-
54
Ди Кармине
Самуэль Ди Кармине
-
Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
22
Касерес
Мартин Касерес
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
4
Миленкович
Никола Миленкович
2
Мартинес
Лукас Мартинес
7
Рибери
Франк Рибери
78
Пульгар
Эрик Пульгар
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
10
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
92
Эйссерик
Валентин Эйссерик
9
Влахович
Душан Влахович
Запасные
21
Розати
Антонио Розати
-
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
-
25
Малку
Кевин Малку
-
3
Бираги
Кристиано Бираги
-
27
Баррека
Антонио Баррека
-
15
Оливера
Максимильяно Оливера
-
23
Венути
Лоренцо Венути
-
6
Валеро
Борха Валеро
-
34
Амрабат
Софиан Амрабат
-
28
Монтиэль
Тофол Монтиэль
-
77
Кальехон
Хосе Кальехон
-
11
Куаме
Кристиан Куаме
-
Прошлые матчи
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
22:45
Фиорентина
2 : 1
Кротоне
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
22:45
Фиорентина
2
Кротоне
1
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
Фиорентина
2 : 0
Кротоне
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
Фиорентина
2
Кротоне
0
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
Кротоне
2 : 1
Фиорентина
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
Кротоне
2
Фиорентина
1
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:00
Кротоне
0 : 1
Фиорентина
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:00
Кротоне
0
Фиорентина
1
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Фиорентина
1 : 1
Кротоне
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Фиорентина
1
Кротоне
1
Новости
«Во мне растет темное облако». Тренер Пранделли сам ушел из «Фиорентины» из-за депрессии. Возможно, это давняя боль от смерти жены
#Чезаре Пранделли
24 марта, 00:03
У Кокорина до сих пор открыта стенка вк. Там люди валом шлют оскорбления и очень странные мемы
#Александр Кокорин
19 марта, 18:57
Голуби атаковали поле во время матча Серии А 🕊
#Серия А
14 февраля, 20:47
Кокорин дебютировал в Серии А. Отдал девять пасов, бегал под крики «Саша-Саша!»
#Кокорин в Фиорентине
06 февраля, 01:17
Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой
2
#литература
29 января, 08:00
2
#
Новости матча
Главный тренер «Фиорентины» подал в отставку через четыре месяца после назначения
23 марта, 16:12
Кокорин пропустит игру с «Беневенто» из-за травмы. Он не сыграет в пятом из восьми матчей после трансфера
12 марта, 17:31
Кокорин пропустит матч с «Пармой» из-за травмы бедра
06 марта, 17:20
«Фиорентина» проиграла «Роме». Кокорин вышел на замену
04 марта, 00:41
Кокорин сыграл второй матч за «Фиорентину»: вышел на замену и получил желтую карточку
28 февраля, 19:06
Кокорин не вышел за «Фиорентину» в матче, где она проиграла «Сампдории»
14 февраля, 19:35
Кокорин отыграл 21 минуту в матче с «Интером». «Фиорентина» проиграла 0:2
06 февраля, 00:38
Кокорин дебютировал за «Фиорентину»
06 февраля, 00:17