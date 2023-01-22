Салернитана - Наполи: 22 января 2023 смотреть онлайн
Салернитана
Салернитана
-:-

Салернитана - Наполи: 22 января 2023 смотреть онлайн

Наполи
Неаполь
Серия А, 19 тур

Серия А,

Италия
22 янв. 2023, -:- МСК
22.01.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

23.01.2022 23 янв. 2022 вс 17:00
Наполи
4 : 1
Салернитана
23.01.2022 23 янв. 2022 вс 17:00
Наполи
4
Салернитана
1
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 20:00
Салернитана
0 : 1
Наполи
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 20:00
Салернитана
0
Наполи
1
12.11.2008 12 нояб. 2008 ср 23:00
Наполи
3 : 1
Салернитана
12.11.2008 12 нояб. 2008 ср 23:00
Наполи
3
Салернитана
1

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