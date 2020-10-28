Матч завершен
Циттаделла
Циттаделла
0:2
Матч завершен
Специя
Ла Специя
Кубок Италии, 1/32 финала

Кубок Италии,

1/32 финала

Италия
28 окт. 2020, 17:00 МСК
28.10.2020, 17:00 МСК
среда
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