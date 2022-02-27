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Райо Вальекано VS Реал
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Райо Вальекано - Реал: 27 февраля 2022 смотреть онлайн
Райо Вальекано
Мадрид
-:-
Райо Вальекано - Реал: 27 февраля 2022 смотреть онлайн
Реал
Мадрид
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
27 февр. 2022, -:- МСК
27.02.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Райо Вальекано
мин
-
M. Suarez
M. Suarez
-
Óscar Trejo
Óscar Trejo
-
Santi Comesaña
Santi Comesaña
-
Fran García
Fran García
Главный тренер
Пако Хемес
Реал
мин
35
Гутьеррес
Мигель Гутьеррес
1
Куртуа
Тибо Куртуа
5
Варан
Рафаэль Варан
3
Милитао
Эдер Милитао
19
Одриосола
Альваро Одриосола
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
11
Асенсио
Марко Асенсио
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
4
Рамос
Серхио Рамос
-
12
Марсело
Марсело
-
6
Начо
Начо
-
22
Иско
Иско
-
31
Бланко
Антонио Бланко
-
24
Диас
Мариано Диас
-
25
Родриго
Родриго
-
Главный тренер
Зинедин Зидан
Прошлые матчи
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:45
Райо Вальекано
1 : 0
Реал
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:45
Райо Вальекано
1
Реал
0
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:30
Реал
1 : 0
Райо Вальекано
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:30
Реал
1
Райо Вальекано
0
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
17:00
Райо Вальекано
2 : 3
Реал
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
17:00
Райо Вальекано
2
Реал
3
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
18:00
Реал
10 : 2
Райо Вальекано
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
18:00
Реал
10
Райо Вальекано
2
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
23:00
Райо Вальекано
0 : 2
Реал
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
23:00
Райо Вальекано
0
Реал
2
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
22:00
Реал
5 : 1
Райо Вальекано
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
22:00
Реал
5
Райо Вальекано
1
30.03.2014
30 марта 2014
вс
-:-
Реал
5 : 0
Райо Вальекано
30.03.2014
30 марта 2014
вс
-:-
Реал
5
Райо Вальекано
0
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
22:00
Райо Вальекано
2 : 3
Реал
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
22:00
Райо Вальекано
2
Реал
3
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
22:59
Реал
2 : 0
Райо Вальекано
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
22:59
Реал
2
Райо Вальекано
0
24.09.2012
24 сент. 2012
пн
20:45
Райо Вальекано
0 : 2
Реал
24.09.2012
24 сент. 2012
пн
20:45
Райо Вальекано
0
Реал
2
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
18:00
Райо Вальекано
0 : 1
Реал
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
18:00
Райо Вальекано
0
Реал
1
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
21:00
Реал
6 : 2
Райо Вальекано
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
21:00
Реал
6
Райо Вальекано
2
Новости
Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
#Серхио Рамос
17 июня, 01:10
Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
17 июня, 00:31
🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее
#Серхио Рамос
16 июня, 23:56
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
#Зинедин Зидан
28 мая, 17:05
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
#
Новости матча
Рамос просил у «Реала» контракт на два года. Клуб предложил на год с понижением зарплаты
17 июня, 15:55
😭 «Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции
17 июня, 14:16
🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба
16 июня, 23:07
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года
16 июня, 22:39
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
09 июня, 20:19
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
01 июня, 20:05
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
31 мая, 13:49
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
31 мая, 11:56