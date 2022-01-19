Эльче - Вильярреал: 19 января 2022 смотреть онлайн

Эльче
Эльче
-:-

Эльче - Вильярреал: 19 января 2022 смотреть онлайн

Вильярреал
Вильярреал
Примера, 21 тур

Примера,

21 тур

Испания
19 янв. 2022, -:- МСК
19.01.2022, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи

06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
Эльче
2 : 2
Вильярреал
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
Эльче
2
Вильярреал
2
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:30
Вильярреал
0 : 0
Эльче
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:30
Вильярреал
0
Эльче
0
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
Вильярреал
1 : 0
Эльче
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
Вильярреал
1
Эльче
0
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 22:00
Эльче
2 : 2
Вильярреал
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 22:00
Эльче
2
Вильярреал
2
30.03.2014 30 марта 2014 вс 20:00
Вильярреал
1 : 1
Эльче
30.03.2014 30 марта 2014 вс 20:00
Вильярреал
1
Эльче
1
17.12.2013 17 дек. 2013 вт 22:00
Эльче
0 : 1
Вильярреал
17.12.2013 17 дек. 2013 вт 22:00
Эльче
0
Вильярреал
1
06.12.2013 06 дек. 2013 пт 18:00
Вильярреал
2 : 2
Эльче
06.12.2013 06 дек. 2013 пт 18:00
Вильярреал
2
Эльче
2
05.11.2013 05 нояб. 2013 вт -:-
Эльче
0 : 1
Вильярреал
05.11.2013 05 нояб. 2013 вт -:-
Эльче
0
Вильярреал
1

Новости

В 2013-м два пацана праздновали с фанатами возвращение «Вильярреала» в Примеру. Сейчас взяли с ним первый трофей
#Вильярреал
27 мая, 03:41
Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая, 02:42
Как же хороши испанские клубы в еврокубках. За последние 10 лет взяли 12 финалов из 20 🇪🇸
#Вильярреал
27 мая, 02:05
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
#Лига Европы
27 мая, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
26 мая, 23:44
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
#Хуан Фойт
26 мая, 23:15
Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
#Фернандо Роиг
26 мая, 13:49
Если «Зенит» так проигрывает, то всегда вылетает из Лиги Европы
#Зенит
08 марта 2019, 00:01
# Новости матча
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28
«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл трофей
27 мая, 01:30
Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы. Он выходил в финалы пять раз
27 мая, 01:03
🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
27 мая, 00:56
Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и повторил рекорд «Вильярреала» по голам 
26 мая, 23:03
Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:52
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:46
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
25 мая, 19:36