Эльче - Севилья: 29 августа 2021 смотреть онлайн

Эльче
Эльче
-:-

Эльче - Севилья: 29 августа 2021 смотреть онлайн

Севилья
Севилья
Примера, 3 тур

Примера,

3 тур

Испания
29 авг. 2021, -:- МСК
29.08.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

17.03.2021 17 марта 2021 ср 21:00
Севилья
2 : 0
Эльче
17.03.2021 17 марта 2021 ср 21:00
Севилья
2
Эльче
0
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:15
Эльче
2 : 1
Севилья
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:15
Эльче
2
Севилья
1
15.03.2015 15 марта 2015 вс 21:00
Севилья
3 : 0
Эльче
15.03.2015 15 марта 2015 вс 21:00
Севилья
3
Эльче
0
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 20:00
Эльче
0 : 2
Севилья
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 20:00
Эльче
0
Севилья
2
18.05.2014 18 мая 2014 вс 22:00
Севилья
3 : 1
Эльче
18.05.2014 18 мая 2014 вс 22:00
Севилья
3
Эльче
1
12.01.2014 12 янв. 2014 вс -:-
Эльче
1 : 1
Севилья
12.01.2014 12 янв. 2014 вс -:-
Эльче
1
Севилья
1

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