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Эльче VS Севилья
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Эльче - Севилья: 29 августа 2021 смотреть онлайн
Эльче
Эльче
-:-
Эльче - Севилья: 29 августа 2021 смотреть онлайн
Севилья
Севилья
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
29 авг. 2021, -:- МСК
29.08.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Эльче
мин
1
Газзанига
Пауло Газзанига
12
Кальво
Дани Кальво
5
Верду
Гонсало Верду
19
Барраган
Антонио Барраган
20
Пьятти
Пабло Пьятти
16
Фидель
Фидель
10
Милла
Пере Милла
6
Мфулу
Оменуке Мфулу
14
Гути
Рауль Гути
17
Хосан
Хосан
9
Бойе
Лукас Бойе
Запасные
13
Бадия
Эдгар Бадия
-
25
Мохика
Йохан Мохика
-
23
Сифуэнтес
Мигель Сифуэнтес
-
24
Хосема
Хосема
-
18
Паласиос
Гелибельтон Паласиос
-
8
Родригес
Виктор Родригес
-
15
Луисми
Луисми
-
22
Ригони
Эмилиано Ригони
-
4
Марконе
Иван Марконе
-
7
Нино
Нино
-
21
Каррийо
Гидо Каррийо
-
11
Моренте
Тете Моренте
-
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
17
Видаль
Алейш Видаль
5
Окампос
Лукас Окампос
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
22
Васкес
Франко Васкес
7
Сусо
Сусо
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
31
Диас
Хави Диас
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
16
Навас
Хесус Навас
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
25
Фернандо
Фернандо
-
24
Гомес
Алехандро Гомес
-
21
Торрес
Оливер Торрес
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Прошлые матчи
17.03.2021
17 марта 2021
ср
21:00
Севилья
2 : 0
Эльче
17.03.2021
17 марта 2021
ср
21:00
Севилья
2
Эльче
0
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:15
Эльче
2 : 1
Севилья
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:15
Эльче
2
Севилья
1
15.03.2015
15 марта 2015
вс
21:00
Севилья
3 : 0
Эльче
15.03.2015
15 марта 2015
вс
21:00
Севилья
3
Эльче
0
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
20:00
Эльче
0 : 2
Севилья
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
20:00
Эльче
0
Севилья
2
18.05.2014
18 мая 2014
вс
22:00
Севилья
3 : 1
Эльче
18.05.2014
18 мая 2014
вс
22:00
Севилья
3
Эльче
1
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
-:-
Эльче
1 : 1
Севилья
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
-:-
Эльче
1
Севилья
1
Новости
Основной вратарь Чехии весь год сидел без игр и сейчас покоряет Евро вообще без клуба
#Томаш Вацлик
2 часа назад
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Этот момент перевернул чемпионскую гонку в Примере. «Реал» радовался из-за пенальти, а получил его в свои ворота
#Реал
10 мая, 00:52
В Испании – уникальный финиш за чемпионство: четыре клуба, игры между собой, всего шесть очков разницы. Кто победит?
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07 мая, 20:17
Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
#Унаи Эмери
07 мая, 01:45
Игроки «Севильи» отпраздновали выход в ЛЧ и ушли в раздевалку. Судья их вернул – надо доиграть еще минуту
#Севилья
25 апреля, 22:56
«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
«Реал» сыграл вничью с «Севильей». Сравнял счет на 94-й минуте, но остался на втором месте в таблице
09 мая, 23:55
Фернандо набрал шесть результативных действий в сезоне. «Севилья» не проигрывает матчи с его голами и пасами
09 мая, 23:50
Прогноз на матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года. Прогноз и ставка на игру Примеры
09 мая, 14:13
Где смотреть матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Примеры
09 мая, 14:00
«Барселона» лидирует в Примере по потерянным очкам. «Атлетико» опять проиграл
26 апреля, 00:18
«Аякс» и «Севилья» выступили против Суперлиги
19 апреля, 23:05
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31